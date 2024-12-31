إعادة فتح طريق وادي شعيب بعد الانهيار

وطنا اليوم:اعلن محافظ البلقاء صباح اليوم الثلاثاء عن إعادة فتح طريق وادي شعيب والمسير بحذر شديد نزولاً وصعوداً بعد إزالة جميع آثار انهيارات التربة.

وكانت حذرت مديرية اشغال محافظة البلقاء سالكي طريق وادي شعيب من وجود انهيار حجارة وأتربة على الطريق غربي المحافظة.

ويجري العمل منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء على رفع الانهيارات عن حرم الطريق العام.

وتم تحويل السير من منطقة الجسر الخشبي تحديدا باتجاه ماحص والفحيص وغربي البلقاء.