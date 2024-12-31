الحوثيون يقصفون إسرائيل بصاروخين وتل أبيب تدعي اعتراضهما

وطنا اليوم:أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن استهداف مطار “بن غوريون” ومحطة كهرباء إسرائيلية جنوب مدينة القدس المحتلة، بصواريخ بالستية.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي: “نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفنا فيهما مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي ومحطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة بصاروخ باليستي”.

الى ذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الاثنين- إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما أجواء إسرائيل، بينما دوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو لما قالت إنها شظايا الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن بعد سقوطها في مدينة بيت شيمش في منطقة القدس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مؤقتا، بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.