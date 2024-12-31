ارتفاع منسوب المياه في سيل الزرقاء.. والأمن يحذر

وطنا اليوم:تنوه مديرية الأمن العام إلى ارتفاع منسوب المياه في سيل الزرقاء.

وتجدد تحذيراتها من خطورة الاقتراب منه او محاولة قطعة سواء سيرا على الأقدام او بالمركبات.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، الثلاثاء، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجرياناها في الأودية والمناطق المنخفضة خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة.

كما حذر الدفاع المدني من خطر الإنزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.