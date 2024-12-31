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المطبخ المركزي العالمي يختار عمّان مركزا إقليميا

منذ 53 ثانية
المطبخ المركزي العالمي يختار عمّان مركزا إقليميا

وطنا اليوم:أعلنت منظمة “ورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي)، غير الحكومية، عن نقل مركزها الإقليمي إلى العاصمة الأردنية عمّان، في خطوة استراتيجية لتعزيز عملياتها في المنطقة.
وأوضح مصدر مطّلع في المنظمة أن الانتقال سيبدأ الشهر المقبل، إذ من المقرر أن يصل معظم موظفيها إلى الأردن بحلول الأحد المقبل الموافق الخامس من كانون الثاني 2025.
ويأتي هذا التحرك بهدف جعل مكتب الأردن نقطة انطلاق رئيسية لعملياتها الإنسانية التي تستهدف مناطق عدة، أبرزها غزة ولبنان.
واشتهرت المنظمة بتقديمها الدعم الغذائي للمناطق المتضررة من الحروب والكوارث، كانت قد علّقت أنشطتها مؤقتًا في غزة يوم 30 تشرين الثاني الماضي، بعد أن تعرّضت إحدى سيارات طواقمها لغارة إسرائيلية.


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