إخلاء 7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء

وطنا اليوم:حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، الثلاثاء، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجرياناها في الأودية والمناطق المنخفضة خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة.

كما حذر الدفاع المدني من خطر الإنزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

وتعاملت فرق الدفاع المدني والشرطة صباح اليوم مع بلاغ ورد إليهم حول محاصرة المياه لسبعة أشخاص داخل حافلة نقل صغيرة في محافظة الزرقاء.

ووفق بيان لمديرية الأمن العام فقد تحركت فرق الإنقاذ والإخلاء ومرتبات المركز الأمني المختص للمكان وتمكنوا من إخلاء المحاصرين كافّة وجميعهم بحالة جيدة .