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أمطار غزيرة حتى مساء اليوم وتحذيرات من السيول والانزلاقات

منذ دقيقة واحدة
أمطار غزيرة حتى مساء اليوم وتحذيرات من السيول والانزلاقات

وطنا اليوم:تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، ويكون الطقس باردا جدا وغائما وماطرا باذن الله تعالى في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ولاسيما في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد و زخات من البرد، ما يؤدي الى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
ويتوقع في ساعات الصباح ان تكون الهطولات فوق قمم جبال الشراة العالية على شكل زخات ثلجية ممزوجة بالمطر لفترات قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتخف سرعة الرياح، ويتشكل الضباب وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقي الطقس الخميس والجمعة، باردًا في معظم مناطق المملكة، ولطيفا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 4 – 1، وفي مرتفعات الشراة 6 – 0، وفي مناطق البادية 12 – 2، وفي مناطق السهول 10 – 5، وفي الأغوار الشمالية 14 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 12، وفي البحر الميت 18 – 11، وفي خليج العقبة 19 – 9 درجات مئوية.


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