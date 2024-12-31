حركة كثيفة على الطرق وضبط دراجة نارية تسير بسرعة 191 كم/ساعة

وطنا اليوم:شهدت الطرق الخارجية والداخلية صباح اليوم الثلاثاء أجواء ماطرة وظروفًا جوية استثنائية في عدة مناطق بالمملكة، مما استدعى تعزيز الجهود الميدانية لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية سالكة بحذر بسبب تساقط الأمطار وتشكل الضباب في بعض المناطق مثل رأس النقب، حيث تقل الرؤية الأفقية إلى 200 متر.

فيما تم رصد حركة مرورية نشطة على الطرق الخارجية، مع انتشار دوريات الأمن العام لتقديم المساعدة على مدار الساعة.

وتعاملت الدوريات مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة زميلة باتجاه سجن سواقة، حيث اقتصرت الأضرار على الجانب المادي.

كما تعاملت مع حادث آخر تم الإبلاغ عنه عند مطبات ضبعة باتجاه الجنوب، وتم رفع المركبة المتضررة وإزالة العوائق.

وضبطت مرتبات الدوريات الخارجية دراجة نارية تسير بسرعة 191 كم/ساعة على طريق القطرانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

وعلى طريق وادي شعيب في اختصاص غرب البلقاء، تم تحويل السير باتجاه ماحص والفحيص بسبب ‏انهيارات محدودة.‏

وفي العاصمة عمان، تعطلت مركبات في مواقع مختلفة مثل جسر الشفا، إشارة عبدون، وإشارة الثامن، وتم رفع جميع المركبات المتعطلة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

كما سجل التقرير الصادر عن إدارة السير المركزية ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع الرئيسية، أبرزها طريق المطار ومحطة المناصير.

وأوصى التقرير المروري الصادر صباح اليوم الثلاثاء السائقين بالالتزام بالسرعات القانونية، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث، إضافة للتأكد من جاهزية المركبة وإبقاء الزجاج مهوى بشكل صحيح لتجنب تجمع الضباب داخلها.