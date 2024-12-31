قرار حكومي مهم اليوم بشأن سيارات الكهرباء والبنزين

وطنا اليوم_كشف مصدر مطلع أن الحكومة تعتزم إصدار قرار مهم اليوم يتعلق بتنظيم سوق السيارات الكهربائية، إلى جانب قرار آخر يخص سيارات البنزين. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القرار المرتقب سيتضمن تعديلات على الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على هذه المركبات، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة المستهلكين والتجار.

وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى نية الحكومة تجميد قرار فرض ضريبة جمركية بنسبة 50% على السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى تغييرات كبيرة في سوق السيارات بالمملكة، خاصة مع تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية كخيار اقتصادي وصديق للبيئة.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبات متكررة من المواطنين والتجار بإعادة النظر في الرسوم والسياسات المتعلقة بهذا القطاع الحي

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