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وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لقرصنة الكترونية

منذ دقيقتان
وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لقرصنة الكترونية

وطنا اليوم_تعرضت وزارة الخزانة الأمريكية لعملية قرصنة إلكترونية حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية ا ف ب.

 

ووفق الوكالة فقد وجهت الإدارة الامريكية اتهماتها للصين ووقفوها وراء هذه القرصنة الإلكترونية.

 

 

 

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب الأمريكي، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مطلع كانون الأول/ديسمبر لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.

 

وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته جهة خارجية واسمه “بيوند تراست”، ونفّذت الهجوم “وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليا من الصين”، وفقا لـ”أ ف ب”.


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