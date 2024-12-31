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دول أوروبية تسهل دخول الأردنيين قريبًا

منذ دقيقة واحدة
دول أوروبية تسهل دخول الأردنيين قريبًا

وطنا اليوم_ في خطوةٍ تهدف إلى تبسيط إجراءاتِ السفر وتعزيز الروابط الدوليَّة، تدرس مجموعة من الدول الأوروبية المشمولة باتفاقية “الشنغن” اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية المعروف بـ “ETA” للمسافرين من دولٍ معينة، من بينها الأردن.

ويمثل هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية لتسهيل حركة المسافرين الأردنيين إلى دولِ الشنغن، حيث ستُتيح التأشيرة الإلكترونية التقدّم للحصول على إذنِ السفر عبر الإنترنت دونَ الحاجة إلى زيارة القنصليات أو السفارات.

إلا أنَّ هذه التأشيرة ستكون مخصصة لدخول دولة واحدة فقط ضمن دول الشنغن، وستُمنح بصيغة تأشيرة فردية “Single Entry Visa”. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يمكن للمسافرين الأردنيين تقديم طلب الحصول على التأشيرة إلكترونيًا من خلال منصات مخصصة، دون الحاجة إلى مقابلات شخصية.

ويُتوقع أن يكون وقت معالجة الطلبات أسرع مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يتيح السفر في وقتٍ أقل. وأضاف أنَّ القائمة الكاملة للدول التي ستطبِّق النظام الجديد لم تُعلن بعد، لكن من المتوقع أن تشمل دولاً رئيسية في الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعمِ السياحة وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين دول الشنغن والأردن.

ويعد هذا التوجه فُرصة كبيرة للأردنيين لاستكشاف أوروبا بسهولة أكبر، خاصة مع التحديات التي واجهوها سابقًا في الحصول على تأشيرات الدخول لدول الشنغن.

كما يعزّز النظام الجديد العلاقات الثنائية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، ويدعم جهود تعزيز التعاون الدولي. وينصح خبراء السفر الأردنيين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الجديد بمتابعة التحديثات المتعلقة بالتأشيرات عبر المواقع الرسمية للدول الأوروبية، لضمان تقديم طلباتهم بشكلٍ صحيح والالتزام بالمتطلبات.

هذا التحول في أنظمةِ التأشيرات يعكس التزام الدول الأوروبية بتبني وسائل حديثة لتسهيل حركة الأفراد، مما يفتح آفاقًا جديدة للسفر والاستكشاف للأردنيين.

 

 

 


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