عاجل.. نتنياهو يُلمّح إلى اتفاق جزئي مع حمــ.اس

وطنا اليوم_قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إنه بحال تم الذهاب إلى صفقة مع حركة حمــ.اس ، فإن إسرائيل ستعود إلى القتال بعدها.

وعقّبت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بالقول: “مكتب نتنياهو يلمح إلى اتفاق جزئي مع حماس بعد تحذيرات كبار المسؤولين بشأن مستقبل غزة “.

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قد حذّروا نتنياهو من أن الفشل في إيجاد بديل لـ” حماس ” لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ”حماس” في اليوم التالي بعد الحرب “سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023″، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.

ووفق الصحيفة فإن هؤلاء المسؤولين “مطلعين على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون (إبرام) اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب”.