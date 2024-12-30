العيسوي: القيادة الهاشمية بنت أردن العدل والحرية وصنعت تاريخ مجد بمواقفها العروبية والإنسانية

وطنا اليوم_

*المتحدثون: الأردن، بقيادة جلالة الملك، هو حصن الأمة وصوت الحق*

*عمان- 30 كانون الأول 2024-* قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن القيادة الهاشمية بنت أردن العدل والحرية والعز والكرامة، وصنعت تاريخ مجد، بمواقفها العروبية والإنسانية المشرفة والشجاعة.

وأضاف العيسوي أن نهج جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاستشرافية الشاملة، تمضي بالأردن نحو مستقبل أفضل وأقوى لأبنائه وأمته.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في مسيرته التحديثية والتطويرية، ثابت على مواقفه العروبية والإسلامية، مدافعاً عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمحافظ على أمانة الوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا نسائيا من المتقاعدات العسكريات ونشميات لواء الجامعة، ووفدا من أبناء منطقة النزهة في محافظة إربد، في لقاءين منفصلين.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاءين، جهود جلالة الملك للمضي بمسيرة الأردن التحديثية والتطويرية، وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يضمن حياة أفضل لأبنائه وبناته.

كما تناول العيسوي مواقف الأردن والجهود الملكية المشرفة والشجاعة، تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مبينا أن الجهد الأردني الهاشمي يمثل نموذجًا يحتذى به في الحكمة والإنسانية.

وفي هذا الصدد، أكد العيسوي أن جهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة مستمرة ومتواصلة، على مختلف الصعد والمستويات.

وأوضح العيسوي أن جلالة الملك يسعى لإيجاد تحرك من قبل المجتمع الدولي لتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء في غزة بشكل كاف ومستدام.

وفي إطار الجهود الإنسانية، أوضح العيسوي أن الأردن، بتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر ببذل جهوداً كبيرة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بكل الوسائل الممكنة، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها، وإرسال مخبز متنقل بطاقة استيعابية (3500) رغيف بالساعة، وإطلاق مبادرة “استعادة الأمل”، لمساعدة من تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإرسال مستشفى ميداني “التوليد والخداج “.

ولفت العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي.

وأكد العيسوي استمرار الأردن، بتوجيهات ملكية مباشرة، في جهوده للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

كما أشار العيسوي، إلى التوجيهات الملكية بإرسال المساعدات للأشقاء السوريين واللبنانيين، في ظل الظروف الراهنة، وذلك تجسيدا لمواقفه العروبية الأصيلة تجاه الأشقاء العرب.

من جهتهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم، بقيادتهم الهاشمية، التي جعلت من الأردن نموذجا للوحدة والعزة، مثمنين جهود جلالة الملك، الذي يقود مسيرة التطوير والانجاز لأردن التنمية والريادة.

وثمنوا مواقف الأردن وجهود جلالة الملك البطولية والمشرفة لمساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي طالما كانت محط اهتمام ملوك الهاشميين.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حوله، داعمين لجميع مواقفه وحريصين على بناء أردن العز والكرامة، مستلهمين من جلالته الإصرار والعزيمة.

وأعربوا عن فخرهم بالمواقف الأردنية الهاشمية المشرفة لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، في قطاع غزة والضفة الغربية، وإمدادهم بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية، ومساندتهم سياسيا ودبلوماسيا.

وقالوا إن الأردن، بقيادته الهاشمية، حصن الأمة وصوت الحق وعنوان الإنسانية.

وثمنوا جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تمثل نموذجا للإنسانية والعطاء.

وعبروا عن تقديرهم واعتزازهم بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المساندة للجهد الملكي، واهتمام سموه ودعمه ورعايته للشباب.

وأكدوا أنهم سيبقون دوما الجند الأوفياء لوطنهم وقيادته، وسيقفون بوجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره، والمزاودة على مواقفه العروبية، مشيرين إلى أن الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة، ينبض بهما قلب كل أردني.