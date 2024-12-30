أمانة عمّان: 6528 مستخدما لمسار عمان-الزرقاء في يوم تشغيله

وطنا اليوم:بلغ عدد مستخدمي مسار الباص سريع التردد الجديد بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء في أول أيام تشغيله 6528 مستخدما، وفقا لـ مسؤولة تصميم شبكة النقل في أمانة عمّان الكبرى كارول حداد.

وأكدت حداد أن ردود الفعل حول تفعيل المسار الجديد الذي يحمل رقم “104” إيجابية خاصة بعدة عدة مطالبات من المواطنين بضرورة أن يكون هناك مسار مباشر بين صويلح والزرقاء دون الحاجة للنزول عند دوار المدينة الرياضية واستخدام باص آخر.

وأوضحت حداد أن الدرسات حول تفعيل خطوط ومسارات جديدة مستمرة، وأن القراءات التي يتم رصدها من نظام الدفع الذكي هي التي تحدد مدى استحداث مسارات جديدة.

وكانت شركة رؤية عمّان للنقل، أعلنت عن بدء تشغيل مسار الباص سريع التردد الجديد بين العاصمة عمّان ومدينة الزرقاء أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان، إن المسار الذي يحمل رقم (104) سينطلق من محطة الباص السريع في صويلح، وصولًا إلى محطة الباص السريع في مدينة الزرقاء، مرورًا بالجامعة الأردنية.

يذكر أن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.

وأشارت حداد إلى أن عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان يتأثر بشكل مباشر بالموسم الشتوي وعطلة الجامعات وفترة الامتحانات.