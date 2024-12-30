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بلدية مادبا الكبرى تحصل على رخصة للشحن السريع للمركبات الكهربائية

منذ دقيقتان
بلدية مادبا الكبرى تحصل على رخصة للشحن السريع للمركبات الكهربائية

وطنا اليوم – حصلت بلدية مادبا الكبرى على رخصة للشحن السريع للمركبات الكهربائية.
وقال رئيسها عارف الرواجيح أن البلدية حصلت على الموافقات لغايات إنشاء محطة لشحن المركبات الكهربائية.

واضاف أن هذه المحطة ستوفر الجهد والوقت على مستخدمي المركبات الكهربائية لمواكبة التطور السريع في قطاع المركبات الكهربائية والمحافظة على المناخ.

واعرب الرواجيح عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يسجل إضافة إلى انجازات بلدية مادبا لخدمة المواطنين  والذي جاء بعد متابعات حثيثة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برئاسة عطوفة المهندس زياد السعايدة معرباً عن شكره وتقديره  لهم لهذه الجهود الوطنية.

 


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