مدير عام الغذاء والدواء يتفقد خلال جولة ميدانية مستودعات المواد الغذائية في مجموعة إنجاز

وطنا اليوم:تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال جولة ميدانية صباح اليوم، مستودعات تخزين المواد الغذائية في مجموعة إنجاز للتموين والتوزيع وبحضور رئيس غرفة تجارة عمان والأردن العين خليل الحاج توفيق، والحاج صالح الشقيرات والرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للتموين والتوزيع السيد وائل صالح شقيرات ومدير عام النقابة العامة لتجار المواد الغذائية زهير حرب.

وأكد مهيدات خلال جولته التزام المؤسسة بتعزيز انسيابية المواد التموينية والغذائية إلى السوق المحلي دون أي معيقات وتبسيط الإجراءات أمام مستوردي المواد الغذائية والتجميلية كشركاء في الحفاظ على مخزون آمن من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى تمكن هذا القطاع من تجاوز عدة صعوبات وتحديات مثل جائحة كورونا دون تسجيل أي نقص أو انقطاع في أي صنف غذائي.

وأشاد مهيدات بالمستوى المتميز للشركة من حيث التقنيات الحديثة وأنظمة إدارة وتتبع المخزون وتنوع الأصناف الغذائية والطاقة الاستيعابية للمستودعات وسعتها التخزينية ما يجعل الشركة مثالا نموذجيا يبعث الفخر والاعتزاز ومساهما في الأمن الغذائي وتزويد السوق المحلي بالمواد التموينية والاستهلاكية الأساسية ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجاز للتموين والتوزيع الحاج صالح الشقيرات عن سروره باستضافة مدير عام المؤسسة والوفد المرافق في هذه الجولة في مستودعات الشركة، ما يجسد الدعم الحقيقي والتشاركية، لافتا إلى الحرص على الالتزام بمبدأ الأمانة والرقابة الذاتية وغرسه في نفوس الكوادر العاملة في الشركة.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمان والأردن العين خليل الحاج توفيق، أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي أولاها جلالة الملك عبد الله الثاني جل اهتمامه، مؤكدا حرص قطاع تجارة المواد الغذائية على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية على مدار العام ولا سيما ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، مثمنا دور المجموعة على مدار مسيرة عريقة امتدّت لقرابة أربعين عام لتصبح إحدى كبريات الشركات الوطنية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للتموين والتوزيع السيد وائل صالح شقيرات الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة مميزة وقيمة عالية لتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على أنظمة وتقنيات حديثة في تتبع المواد الغذائية خلال كافة مراحل التوريد حتى وصولها للمستهلك ، لافتا إلى أن المجموعة هي الوكيل الحصري لعشرات العلامات التجارية العالمية للمواد الغذائية الأساسية كالأرز، والسكر، والزيوت النباتية، وحليب البودرة، والدجاج والسمك واللحم المجمد، وغير الغذائية التي يتم استيرادها وتوريدها إلى السوق المحلي والمؤسستين المدنية والعسكرية.

وثمن الجهود التي تبذلها مؤسسة الغذاء والدواء في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة لضمان تحقيق الأغذية لاشتراطات الصلاحية والجودة وفق القواعد الفنية الأردنية والمرجعيات العالمية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وشملت الجولة الاطلاع على مستودعات تخزين المواد الغذائية المبردة والمجمدة ومواقع تعبئة وتغليف المواد الغذائية، ووسائل النقل اللازمة وموقع صيانتها للتأكد من ملائمتها لنقل وتوزيع المواد الغذائية ضمن الظروف اللازمة لكل منتج، إضافة إلى تقديم عرضين تقديميين الأول حول الشركات التابعة للمجموعة وحجم الاستثمار في كل منها وحجم العمالة والآخر حول آلية العمل والإجراءات المتبعة في مجال التوريد والتزويد .

‏‎يذكر أن الجولة جاءت استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، وبما يخدم هذه القطاعات ويبسط الإجراءات أمامها