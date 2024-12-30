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“جت” و “باب عمان للدعاية” يوقعان اتفاقية خدمات اعلانية

منذ 32 ثانية
“جت” و “باب عمان للدعاية” يوقعان اتفاقية خدمات اعلانية

وطنا اليوم:وقعت شركة النقليات السياحية الاردنية مالك العلامة التجارية ” جت” وشركة باب عمان للدعاية والاعلان اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مشترك تقوم بموجبها شركة باب عمان باستخدام مساحات اعلانية على متن عدد من حافلات شركة “جت” والتي تسير على خطوط ثابتة الى جانب عدد من الشاشات الداخلية في صالات فروع الشركة المنتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد ذيب اللحام الرئيس التنفيذي لشركة النقليات السياحية الاردنية ” جت” والمهندس زياد ابو خضرا المدير العام المؤسس لشركة باب عمان. واكد اللحام اهمية بناء شراكة اعلامية تسويقية للعلامات التجارية المختلفة على متن حافلات الشركة والتي تنقل وتستقبل في صالاتها ما يزيد عن مليون راكب باتجاه عدد من المحطات في محافظات المملكة الكبرى، واثنى ابوخضرا على حضور شركة ” جت” كعلامة تجارية متحركة في كافة الاتجاهات مما يتيح تحقيق مشاهدات اعلى لوكلائها والعلامات التجارية المتفق معها لتسويقها على نطاق واسع الانتشار تحقيقا لاعلى نسب المشاهدة لمنتجاتها واسمهائها التجارية


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