انخفاض مساحات الأبنية المرخصة 8.6% خلال 10 شهور

وطنا اليوم:بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مساحته 7.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.94 مليون متر مربع للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (8.6%).

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19,629 رخصة، مقارنة مع 20,535 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (4.4%).