العبدلي يختتم موسم الأعياد بأجواء هادئة ودون اقامة اية احتفالات وفعاليات عامة في ليلة رأس السنة الميلادية

وطنا اليوم:تعلن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير عن اختتام فعاليات موسم الأعياد يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بعد موسم حافل بالأجواء الرائعة والعروض المبهجة والمتنوعة والتي استقطبت الآلاف من الزوار.

وتود إدارة العبدلي أن توضح بأنه لن يكون هناك أي فعاليات أو أنشطة بمناسبة رأس السنة الميلادية لهذا العام. كما سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية في كل من البوليفارد و العبدلي مول في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم 31 ديسمبر 2024، استعدادًا لاستقبال العام الجديد.

وتتوجه إدارة الشركة بجزيل الشكر لجميع الزوار والشركاء الذين ساهموا في إنجاح موسم الأعياد لهذا العام، والذي عزز مكانة العبدلي كوجهة رائدة للعائلات ومحبي التسوق والترفيه في قلب العاصمة عمان