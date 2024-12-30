وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، القاء القبض على شخص، حاول اختلاق فتنة دينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسب الذات الالهية والاساءة لرسول الله محمد صل الله عليه وسلم..

وقال المصدر، إنه سيتم إحالة الشخص إلى القضاء.

وكانت قدمت شكوى بحق الشخص، حول محاولته اختلاق فتنة دينية بسب الذات الالهية والاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، والاستهزاء بقبلة المسلمين الكعبة المشرفة