أول امرأة تتولى المنصب.. ميساء صابرين حاكما لمصرف سوريا المركزي

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

وذكر مسؤول سوري، أن ميساء صابرين الحاصلة على شهادة الماجستير في المحاسبة هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.

وقبل تكليفها بهذا المنصب، شغلت صابرين عدة مواقع مرموقة في المصرف المركزي، حيث كانت النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة، فضلاً عن كونها رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، مما أتاح لها بناء خبرة واسعة في إدارة الأعمال المصرفية.

كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، منذ عام 2018، حيث أسهمت بشكل فعال في تطوير وتوجيه سياسات السوق المالية في سوريا.

ويعد تعيين ميساء صابرين خطوة تاريخية في مسيرة المرأة السورية في القطاع المصرفي، ويعكس الثقة الكبيرة في كفاءتها وقدرتها على قيادة المصرف المركزي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وصابرين هي ثاني امرأة تتولى منصبًا في الإدارة السورية الجديدة، بعدالتي عينت رئيسة لمكتب شؤون المرأة في البلاد.

ولصابرين خبرة مصرفية ومالية تزيد عن 15 عاما، وكانت النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ نوفمر/تشرين الثاني من العام 2020.

تحمل ميساء صابرين درجة البكالورويس والماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، إضافة إلى حملها شهادة في المحاسبة القانونية.

ومن أبرز المناصب التي شغلتها:

– مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

– رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف.

– عضو في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

– عضو في مجلس النقد السوري.

– عضو في مجلس المحاسبة والتدقيق.

وكان لها دور في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.