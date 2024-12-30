زين شريك الاتصالات الرسمي للاتحاد الأردني لكرة السلّة

وطنا اليوم:في إطار دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، وحرصها على التواجد في أبرز الأحداث الرياضية التي تحظى بشعبية واسعة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تعاونها مع الاتحاد الأردني لكرة السلة، من خلال تقديم رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، وكافة أنشطة الاتحاد.

وأكدت شركة زين التزامها بدعم الرياضة الأردنية والمنتخبات الوطنية، بما يعزّز من حضور المملكة على الساحة الرياضية محلياً ودولياً، لتواصل الشركة جهودها في دعم وتمكين المواهب الشابة الأردنية وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية، واستكمالاً لدورها في دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في الارتقاء بقطاع الرياضة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشارت زين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على المساهمة في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية ودعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة واللاعبين، بما يسهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات على كافة المستويات، ورفع اسم الأردن بمختلف المحافل والمنصّات الرياضية.

وأعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة محمد عليان عن سعادته بهذا التعاون الذي يأتي كثمرة لمنجزات كرة السلة الأردنية وما تحظى به من شعبية ومتابعة من قبل الأردنيين، مؤكداً حرص الاتحاد على توسيع مظلة البرامج التسويقية والتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية لرفد رياضة كرة السلة الأردنية عبر مختلف أوجه الدعم من خلال شراكات استراتيجية ترفد الاتحاد لمواصلة تطوير ونشر اللعبة بما يصب في مصلحة الرياضة الأردنية.

وكانت أولى مباريات دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة قد انطلقت يوم الخميس الموافق 12 كانون الأول 2024، ومن المقرر أن تستمر لغاية شهر أيار من العام المقبل 2025، وستقام المباريات على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في عمّان، وصالة الحسن بمدينة الحسن للشباب في محافظة إربد، بمشاركة 7 فرق تتنافس ضمن 84 مباراة، حيث يُعد دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة من أبرز البطولات الرياضية المحلية التي تحظى بشعبية واسعة، ويجمع نخبة من الفرق واللاعبين الذين يمثلون مختلف المحافظات الأردنية.