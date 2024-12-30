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مدير الأمن العام يزور وحدة الجرائم الإلكترونية في مقرها الجديد

منذ 35 ثانية
مدير الأمن العام يزور وحدة الجرائم الإلكترونية في مقرها الجديد

وطنا اليوم:زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة الإثنين، وحدة الجرائم الإلكترونية في مبناها الجديد الواقع في منطقة المقابلين.
وأوضح اللواء المعايطة أن افتتاح المبنى الجديد يأتي ضمن جهود مديرية الأمن العام لتعزيز البنية التحتية وتطوير منظومة العمل الأمني، بما يساهم في تنفيذ الإجراءات الأمنية الشاملة التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية.
وأعرب المعايطة عن فخر واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالجهود المستمرة التي يبذلها منتسبو مديرية الأمن العام في مكافحة الجريمة وتقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع، مؤكداً أن وحدة الجرائم الإلكترونية تلعب دوراً حيوياً في التصدي للجرائم الرقمية وفقاً لسيادة القانون.
وأشار اللواء المعايطة إلى ضرورة المضي قدماً في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع الحفاظ على الاستجابة السريعة والاحترافية للحوادث الإلكترونية ضمن أطر فنية وتقنية دقيقة.
وأضاف أن هذا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات التكنولوجية التي تفرز أنواعاً جديدة من الجرائم الإلكترونية.
كما أشار إلى أهمية التعامل الدقيق مع القضايا المتعلقة بالأفراد والمؤسسات لضمان الأمن والسلامة المجتمعية.
واختتم المعايطة بالإشارة إلى أهمية استمرار الجهود لمواكبة الجرائم الإلكترونية ضمن رؤية إدارة البحث الجنائي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز من رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية، الذي قدم عرضاً حول أبرز الشكاوى والقضايا الواردة إلى الوحدة، بالإضافة إلى الإحصائيات الرقمية والإجراءات المتخذة في هذا المجال


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