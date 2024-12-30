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زهدي جانبيك يكتب: ترفع الجلسة

منذ 3 ثواني
زهدي جانبيك يكتب: ترفع الجلسة
كتب زهدي جانبيك :
رجل اذا غضب ، غضب لغضبته متئة الف رجل ، لا يعلمون فيم غضب.
زعل الحاج ابو زيد رئيس مجلس النواب من وزير لانه غادر القاعة فقرر بثانية رفع الجلسة ، على الرغم من ان النصاب مكتمل. … كل نائب لملم وراقه، وشتل عباته على كتفه ومشى … راضيا بحكم ابو زيد دون ان ينبس ببنت شفة…
يعني الحاج ابو زيد (فرد واحد)، زعل من وزير (فرد واحد) ، فكحش اكثر من 100 نائب ، ونص الحكومة بقرار منفرد لم يشاور فيه احدا … هذه هي الديموقراطية بنسختها الاردنية المحدثة …
كان أحد النواب قد بدأ الكلام بعد ان انتظر على الدور لمدة ساعة ونصف ليتحدث دقيقتين ، فلم يصبر الرئيس دقيقتين الى ان يتم النائب كلمته … وقال : ترفع الجلسة
لم يعترض الا النائب الذي فقد دوره … اكيد رح يعوضه الرئيس في الجلسة القادمة …
طبعا هذه تمثيلية سيئة الاخراج، والانتاج، والتمثيل…
فمجلس النواب ليس ملكا لرئيسه يفعل ما يشاء …
وأعضاء المجلس ليسوا دمى. يقال لهم اجلس، فيجلسوا… ويقال: رفعت الجلسة قوموا روحوا ، ف بقوموا و بروحوا…
ولو كان الحاج ابو زيد صادق في غضبه ، ويدافع عن المجلس ، لأوقف الجلسة وطلب اعادة الوزير الذي غادر، وعرض على المجلس طرح الثقة بهذا الوزير … عندها بنصدق هذه التمثيليات…
بكل الاحوال، الموضوع الذي كان يتم نقاشه مش مهم … كانوا يناقشوا تقرير ديوان المحاسبة … شغله فارطة مش محرزة…
ان شاء الله يتعدل مزاج الحاج ابو زيد ، ويرضى ان يرجع و يجمع المجلس قريبا …
وإذا طالت فترة حرده وزعله، احنا بالخدمة ، بنروح جاهة نراضيه … ونرجعه الى بيته، بيت الامة

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