زهدي جانبيك يكتب: ترفع الجلسة

كتب زهدي جانبيك : رجل اذا غضب ، غضب لغضبته متئة الف رجل ، لا يعلمون فيم غضب.

زعل الحاج ابو زيد رئيس مجلس النواب من وزير لانه غادر القاعة فقرر بثانية رفع الجلسة ، على الرغم من ان النصاب مكتمل. … كل نائب لملم وراقه، وشتل عباته على كتفه ومشى … راضيا بحكم ابو زيد دون ان ينبس ببنت شفة…

يعني الحاج ابو زيد (فرد واحد)، زعل من وزير (فرد واحد) ، فكحش اكثر من 100 نائب ، ونص الحكومة بقرار منفرد لم يشاور فيه احدا … هذه هي الديموقراطية بنسختها الاردنية المحدثة …

كان أحد النواب قد بدأ الكلام بعد ان انتظر على الدور لمدة ساعة ونصف ليتحدث دقيقتين ، فلم يصبر الرئيس دقيقتين الى ان يتم النائب كلمته … وقال : ترفع الجلسة

لم يعترض الا النائب الذي فقد دوره … اكيد رح يعوضه الرئيس في الجلسة القادمة …

طبعا هذه تمثيلية سيئة الاخراج، والانتاج، والتمثيل…

فمجلس النواب ليس ملكا لرئيسه يفعل ما يشاء …

وأعضاء المجلس ليسوا دمى. يقال لهم اجلس، فيجلسوا… ويقال: رفعت الجلسة قوموا روحوا ، ف بقوموا و بروحوا…

ولو كان الحاج ابو زيد صادق في غضبه ، ويدافع عن المجلس ، لأوقف الجلسة وطلب اعادة الوزير الذي غادر، وعرض على المجلس طرح الثقة بهذا الوزير … عندها بنصدق هذه التمثيليات…

بكل الاحوال، الموضوع الذي كان يتم نقاشه مش مهم … كانوا يناقشوا تقرير ديوان المحاسبة … شغله فارطة مش محرزة…