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السعودية تعلن إعدام الأردني النجار

منذ 3 دقائق
السعودية تعلن إعدام الأردني النجار

وطنا اليوم:أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:
أقدم / خالد أحمد النجار – أردني الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من اللّه تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / خالد أحمد النجار – أردني الجنسية – يوم الاثنين 29 / 6 / 1446 هـ الموافق 30 / 12 / 2024 م بمنطقة الجوف.


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