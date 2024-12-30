27 شهيدا و149 مصابا بـ3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة 149، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 451 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45,541 شهيدا و108,338 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.