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أ.د.الجاسم يحاضر في عمان الاهلية حول البحث العلمي وبراءات الاختراع

منذ 3 ثواني
أ.د.الجاسم يحاضر في عمان الاهلية حول البحث العلمي وبراءات الاختراع

وطنا اليوم:نظمت لجنة البحث العلمي بكلية العلوم الطبية المساندة محاضرة بعنوان “ريادة الابتكار: كيف يصبح البحث العلمي منتجًا فعالًا”، استضافت خلالها الاستاذ الدكتور صباح الجاسم من جامعة وندسور، والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Applied Bio Research Inc ومدير البحث والتطوير لشركة CamOlium ، بحضور أعضاء من الهيئتين التدريسية والادارية بالكلية ومن كليتي التمريض والهندسة.
وتناولت المحاضرة أهمية ترجمة الأبحاث العلمية إلى براءات اختراع ومنتجات ذات قيمة مضافة، مبنية على أسس علمية وبحثية رصينة.
كما ركز الدكتور الجاسم على دور الجامعات كمراكز وحواضن للمبتكرين والمخترعين، مشددًا على أهمية توفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور الجاسم إلى تجربته الشخصية، حيث يمتلك العديد من براءات الاختراع المسجلة حاليًا، والتي تم ترجمتها إلى منتجات ناجحة. وقد قدم أمثلة عملية على كيفية تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، مما أسهم في إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
كما اشتملت المحاضرة والتي امتدت لساعتين على نقاشات معمقة حول سبل تعزيز دور الجامعات في تطوير منظومة الابتكار والريادة، وتطبيق أفضل الممارسات لتحويل البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.


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