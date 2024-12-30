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ارتفاع عدد وفيات الصقيع بغزة إلى 7

منذ 58 ثانية
ارتفاع عدد وفيات الصقيع بغزة إلى 7

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب البرد القارص وموجات الصقيع بين النَّازحين الذين دمّر الاحتلال منازلهم إلى 7 وفيات، مؤكدا أن العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على القطاع منذ قرابة 15 شهراً.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، من خطورة المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والإبادة وتدمير المنازل والقطاعات الحيوية مرات عديدة.
وقال إنه من المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطول، واستمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام المقبلة، ما يُشكّل تهديداً حقيقياً على حياة النازحين الذين يعيشون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.
ودان الإعلامي الحكومي، الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة، ما أوصل الشعب الفلسطيني إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة.
ودعا كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة


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