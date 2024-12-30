صفحة جديدة.. الشرع يلتقي وفدا أوكرانيا برئاسة وزير الخارجية

وطنا اليوم:التقى وفد رسمي أوكراني، برئاسة وزير الخارجية، أندريه سيبيها، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في العاصمة دمشق.

وقال مصدر إن الوفد الأوكراني رفيع المستوى ضم أيضا كلًا من وزير الزراعة، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني مكسيم الصلح، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيذلينسكي، أن 500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها إلى سوريا، كجزء من برنامج إنساني، مشدداً على الوفاء بوعود أوكرانيا تجاه الشعب السوري.

وتابع زيلينسكي في منشور على منصة “إكس”: “كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته”، مضيفاً أن “500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها بالفعل إلى سوريا، كجزء من برنامجنا الإنساني (الحبوب من أوكرانيا)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي”.

ومضى قائلا: “نتمنى لسوريا وشعبها الأمان والاستقرار والتعافي. نحن نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأمور”.

وخلال العملية العسكرية التي استمرت 11 يوما وأطاحت بنظام بشار الأسد، ترددت أنباء عن دعم كييف للفصائل المسلحة، بطائرات مسيرة ساهمت في توفقها.

ويأتي الدعم الأوكراني للإدارة الجديدة في سوريا، في إطار مناوشاتها المستمرة مع موسكو التي دعمت نظام بشار الأسد بقوة وتملك قواعد عسكرية لا تزال تعمل في سوريا وسط غموض حول مستقبلها.

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، قالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع دمشق التي كانت تستودرد الغذاء من موسكو.

لكن مصادر روسية وسورية قالت في وقت سابق، إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها بسبب حالة الضبابية السياسية.