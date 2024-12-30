التعليم العالي: تقديم 81680 طلباً للاستفادة من المنح والقروض

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / الناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة للعام الجامعي الحالي 2024-2025، بلغ 81680 طلباً منهم 75151 طلبا مستوفية للشروط.

وأشار الخطيب، في تصريح ، أنه تم تجميد 6529 طلبا نتيجةً للإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، حيث توزعت هذه الطلبات ما بين 1386 طالباً وطالبة حصلوا سابقاً على منح كاملة، و290

طالباً وطالبة حصلوا سابقاً على منح جزئية، و21 طالباً وطالبة حصلوا على عقوبة تأديبية، إنذار فما فوق، و 3510 طالباً وطالبة معدلاتهم التراكمية أقل من الحد الأدنى المطلوب، و 51 طالباً وطالبة غير مستوفيين لشروط الصناديق بسبب معدل الامتحان الشامل، و6 طلاب وطالبات لكونهم منسحب أو خريج أو منقطع عن الدراسة أو طلبة دراسات عليا، و761 طالباً وطالبة لم ترد بياناتهم من الجامعة/الكلية المذكورة في طلباتهم، و52 طالباً وطالبة جمدت طلباتهم لعدم ورود بيانات الثانوية العامة بشكل صحيح، و452 طالباً وطالبة يدرسون على النظام الموازي.

وأضاف بأن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي أعلنت الخميس الماضي، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لمعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يُعلن عنها وتُنفذ من خلال وزارة التعليم العالي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب.

ولفت الخطيب، إلى أنه يمكن للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم بطلب اعتراض إلكتروني، حيث بدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً اعتباراً من الخميس الماضي، ويستمر حتى 12مساءً من يوم السبت المقبل، على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.

وأكد أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، وأن الوزارة لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، ولن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.

وبين بأنه يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب، أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة، علماً بأن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام الصندوق ثلاث حالات فقط: تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية) بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة أن لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفاة الوالدين، طلاق الطالبة أو وفاة زوجها على أن ترفق الطالبة القيد المدني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ونوه الخطيب، بأنه قد تم إلغاء الحالات المرضية، وحالات العجز من ضمن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام صندوق دعم الطالب الجديد لعام 2024.

وأكد بأن موعد تقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية وطلبات الحالات الإنسانية سينتهي رسمياً السبت المقبل، مهيبا بجميع الطلبة تقديم طلباتهم قبل نهاية هذا التاريخ، حيث لن يقبل أي طلب آخر مهما كانت الأسباب.