ارتفاع اشتراكات الجيل الخامس للربع الثالث 37%

وطنا اليوم:أظهر مؤشرات الجيل الخامس لعام 2024 لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. الاثنين، ارتفاع اشتراكات الجيل الخامس خلال الربع الثالث للعام 2024 بنسبة 37%.

وبلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حتى منتصف العام الحالي قرابة 8 ملايين مشترك.

ارتفعت اشتراكات الجيل الخامس المتنقل بالربع الثالث إلى أكثر من 70 ألفا، وتخطى عدد أبراج الجيل الخامس 2300 برج.

وبحسب الهيئة، من المتوقع تغطية خدمات الجيل الخامس لأكثر من 50% من السكان مطلع العام 2027.