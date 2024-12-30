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حماس نجحت في اختراق إسرائيل .. تفاصيل جديدة عن 7 أكتوبر

منذ دقيقتان
حماس نجحت في اختراق إسرائيل .. تفاصيل جديدة عن 7 أكتوبر

وطنا اليوم:كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حماس بحسب الوثائق التي حصل عليها جيش إسرائيل كانت تخطط لهجوم 7 أكتوبر 2023 منذ عام 2016، و كانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات بغلاف غزة.
وقالت القناة 12 إن الجيش عثر في حواسب حماس على بنوك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة، كما أن حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية.
وأضافت أن إسرائيل اكتشفت أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم.
وأوضحت أن الجيش عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة جنوب إسرائيل، كما أن حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن حماس حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في إسرائيل.


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