انتقادات نيابية لاذعة لأعضاء في الحكومة في جلسة تقرير ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:عقد مجلس النواب يوم الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023.

ورفع رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الاثنين، الجلسة التشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023 اعتراضا على مغادرة وزراء من الجلسة.

النائب حسن الرياطي: الوطن ليس بحاجة المال ولكنه بحاجة لأمانة الرجال

استغرب النائب حسن الرياطي خلو تقرير ديوان المحاسبة 2023 من أية ملاحظات حول شركة تطوير العقبة رغم أن التقرير السابق كان مليئا بتجاوزات لم تصوب في الشركة، وفق حديثه.

وقال:”تم تعيين نائب لمدير شركة تطوير العقبة رغم تجاوز عمره 60 عاما وقام بعد تعيينه بافراغ الشركة من الموظفين وبنقل أبناء العقبة إلى شركة أخرى ثم قام بتعيين أكثر من 30 موظفا مكانهم برواتب اقلها 2500 دينار”، حسب حديثه.

وتابع:”قام هذا الموظف بإسكات رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة بتعيين اثنان من أقاربه في الشركة برواتب مرتفعة”، حسب زعمه.

النائب مالك الطهراوي يطالب بجعل تقرير ديوان المحاسبة ربع سنوي

وطالب النائب مالك الطهراوي أن يتم تعديل تقرير ديوان المحاسبة بحيث يصبح ربع سنوي بدلا مما هو معمول به حاليا، وبتعزيز وزيادة الكوادر المتخصصة لدى ديوان المحاسبة.

واضاف أنه يجب تعديل القانون بأن تشمل صلاحيات ديوان المحاسبة التدقيق على كافة الجهات التي تساهم الحكومة بملكيتها بغض النظر عن نسبة ملكية الحكومية فيها فالمال العام مصان ويجب المحافظة عليه مهما كانت نسبته.

وتابع:”أؤكد على قرار سابق لمجلس النواب بأن يقدم ديوان المحاسبة تقارير ربع سنوية لمجلس النواب لأجل المتابعة الحثيثة”.

النائب حسين الطراونة يطالب باستحداث محكمة خاصة بتقرير ديوان المحاسبة

وطالب النائب حسين الطراونة رئيس الوزراء بالعمل على استحداث محكمة خاصة بديوان المحاسبة وان تكون مناطة بالنظر بقضاياها فقط لسرعة الإجراءات القانونية و انجازها.

واضاف الطراونة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذا الطلب يأتي أسوة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومحكمة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما طالب الطراونة بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية

النائب ديمة طهبوب: يجب معالجة القضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في نفس العام وعدم ترحيلها

وقالت النائب ديمة طهبوب في نقاش تقرير ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، إن المخالفات الواردة في التقرير كبيرة رغم تقلص حجم التقرير.

واضافت إلى أنه يجب معالجة القضايا الواردة في التقرير في نفس العام وعدم ترحيلها.

النائب الرقب: بعض الوزراء والمدراء الذين سجلت تقارير ديوان المحاسبة تجاوزاتهم لا زالوا على رأس عملهم

وقال النائب احمد الرقب في نقاش تقرير ديوان المحاسبة اليوم الاثنين، إن تقرير ديوان المحاسبة يحتاج لمحاسبة.

وأشار الرقب إلى أن بعض الوزراء والمدراء الذي سجلت تقارير ديوان المحاسبة تجاوزاتهم لا زالوا على رأس عملهم.

هذا وشهد تقرير ديوان المحاسبة انتقادات لاذعة وواسعة من قبل أعضاء من مجلس النواب.

ودعا اغلب النواب المتحدثين تحت القبة إلى تحويل التقرير إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لدراسته.

العرموطي يستهجن تجاهل تقرير ديوان المحاسبة للملايين التي خسرت في قضايا التحكيم

واستهجن النائب صالح العرموطي في نقاش تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023 عدم قيام الحكومة بتصويب الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

واضاف العرموطي ان تقارير ديوان المحاسبة تابعت تجاوزات لسائق في العقبة وتجاهلت الملايين التي خسرناها في قضايا التحكيم.

وأعرب العرموطي عن استغرب هذا التقليص لحجم تقرير ديوان المحاسبة.

أندريه حواري: الأخطاء في تقرير ديوان المحاسبة تصل إلى الفساد

وطالب النائب اندريه حواري أن يتم تحويل الأخطاء التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى المحكمة.

وأشار إلى أن هذه الأخطاء تصل إلى الفساد وان يتم محاسبة المسؤولين عنها وليس تصويب أوضاع.

كما طالب الحواري بتحويل التقرير إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

النائب ينال فريحات: تقارير الديوان تؤكد للمواطنين استشراء الفساد

وقال النائب ينال فريحات اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، إن تقارير الديوان تؤكد للمواطنين استشراء الفساد رغم خطط التحديث السياسي.

واضاف فريحات أن المواطن يشعر بالاستفزاز وهو يسمع بعض أرقام الفساد مثل التي في وزارة الأوقاف والتلفزيون الأردني

وبين ان المطلوب خطوات عملية سريعة بمناقشة التقرير وتحويل المتجاوزين إلى القضاء وأن نفعل دور مجلس النواب وألا نسمح بتراكم التقارير في مجلس النواب كما حدث في مجالس نيابية سابقة

النائب الزبن يدعو لإعداد “قائمة سوداء” بأسماء الوزراء الفاسدين

أكد النائب سليمان الزبن، خلال جلسة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، الإثنين، أن التقارير الواردة مزعجة للغاية، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء الذين تم تسجيل مخالفات عليهم أعيدوا إلى مناصبهم، بل وتم تدويرهم في الوزارة ذاتها لأكثر من مرة.

وقال الزبن: “المصيبة أن هذه التقارير تجعلنا ننسى الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية، وأصبحنا نشعر بالاستياء والإحباط”.

وأضاف متسائلًا: “ماذا نقول لأبنائنا في هذا الوطن؟ وماذا نقول لجلالة الملك والشعب الأردني الذي يتحمل التحديات الصغيرة والكبيرة؟ خاصة عندما يتعلق الأمر بوزير تجاوزت مخالفاته مئات الآلاف”.

ودعا النائب إلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمناقشته بشكل شامل، مشددًا على أهمية إعداد “قائمة سوداء” بأسماء الوزراء المخالفين، مؤكدًا أن المحاسبة الجادة هي السبيل الوحيد لإعادة الثقة بالمؤسسات.