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الصفدي يرفع جلسة النواب ويغادر غاضبا بعد خروج وزراء

منذ 18 ثانية
الصفدي يرفع جلسة النواب ويغادر غاضبا بعد خروج وزراء

وطنا اليوم:قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رفع جلسة النواب المخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، وبدأت عند الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الاثنين، بسبب خروج وزراء ومغادرتهم القبة.
وغادر الصفدي موقعه في رئاسة المجلس غاضبا، بعد إعلانه رفع الجلسة.
وانتقد الصفدي خروج وزراء من الجلسة رغم أنها مخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة.
وقال مخاطبا الحكومة، “معالي الوزراء لا يجوز مغادرة الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة”.
وأضاف مخاطبا أحد الوزراء دون تسميته، “لست وحدك.. فوزير الصناعة والتجارة أيضا غادر”.. ثم تابع “نرفع الجلسة يعني؟”، ولم تمض ثواني حتى قال: “ترفع الجلسة” وترك الصفدي موقعها سريعا..


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