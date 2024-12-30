غرق عشرات الخيام في غزة جراء الأمطار مع تواصل القصف

وطنا اليوم:تتواصل معاناة سكان قطاع غزة جراء الحرب والأمطار الغزيرة، حيث غرقت عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خان يونس جنوبه، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، فجر الاثنين.

وذكرت مصادر أن عواصف رعدية ضربت مدينة غزة مع أوضاع مأسوية للعائلات في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس في الأراضي الفلسطينية انخفاضا في درجات الحرارة وتكون الأجواء شديد البرودة يتخللها هطولا للأمطار.

هذا وتقصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف القصف المدفعي جنوبي حيي الصبرة والزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.