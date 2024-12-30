لحياة ذكية .. أورنج الأردن تطلق عروضاً خاصة على مجموعة من الحلول والأجهزة

وطنا اليوم:تجسد أورنج الأردن شعار “دايماً معاك” من خلال خدماتها وحلولها التي تلبي احتياجات الزبائن في مختلف مناحي الحياة في الوقت الذي تعمل فيه انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على تقديم أحدث التقنيات الذكية لزبائنها والمتسقة مع الاتجاهات العالمية الحديثة لتمكينهم من أن يعيشوا “حياة ذكية”.

انسجاماً مع ذلك، تأتي مجموعة حلول الحياة الذكية من أورنج لتصل إلى 25 جهازاً والمصممة خصيصاً كي يكون المستخدمون أكثر اتصالاً مع منازلهم من خلال الكاميرات المنزلية الداخلية وأنظمة الإنذار الإلكترونية للأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى القابس الذكي الذي يتيح للمستخدمين ترشيد استهلاك الطاقة، والتحكم به عن بعد ومن أي مكان، والكاميرا الخارجية اللاسلكية وزر التشغيل الكهربائي الذكي الذي يتم شبكه على أزرار الحائط الخاصة بالإنارة للتحكم بها عن بعد، واللمبة الذكية وأنظمة قفل الباب الذكية التي تسهل عملية التحكم بالأبواب وغيرها لتكون الحياة الذكية أقرب إلى الزبائن من أي وقت، وأعلنت الشركة عن إطلاق عروض نهاية العام بخصومات تصل لغاية 50% على أجهزة حلول الحياة الذكية.

وتعد هذه الحلول ترجمة لجهود أورنج الأردن في مجال تطوير تجربة الزبائن وإثرائها كي يكونوا جزءاً من مشهد التقدم الرقمي في العالم بالإضافة إلى أنها تمكّن المستخدمين من أن يحظوا بتجربة رقمية متكاملة تضاف إلى حلول الاتصالات والإنترنت التي تقدمها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت منصة الحلول الذكية عام 2020 كأوّل مزوّد اتصالات على مستوى المملكة بالإضافة إلى أنها كانت أول شركة من شركات مجموعة أورنج العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تقوم بطرح منصة الحياة الذكية وتطبيقاتها كجزء من علامتها التجارية وعلى جميع شبكاتها.

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