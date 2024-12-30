أردني برتبة عميد بقيادة الجيش السوري!

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مساء الأحد، في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع، عن ترقيات جديدة في صفوف الضباط، في إطار “عملية تطوير وتحديث الجيش السوري والقوات المسلحة”.

واللافت في الاسماء المدرجة بقائمة الترفيعات ورود اسم عبد الرحمن حسين الخطيب ولقبه (أبو حسين الأردني) والذي شمله الترفيع الى رتبة عميد في الجيش السوري.

من هو (أبو حسين الأردني)؟

الدكتور أبو حسين الأردني (عبد الرحمن حسين الخطيب) وهو قائد عسكري أردني الجنسية من أصل فلسطيني، ما يعني أن مجلس شورى الهيئة ليس من السوريين بالكامل.

تخرّج الخطيب من كلية الطب في الجامعة الأردنية، وذهب إلى سوريا نهاية العام 2013. ويُعرف بمنهجه السلفي الجهادي، وله ولاء شديد للجولاني ساعده على التدرج السريع داخل الهيئة.

وكان الجولاني يكلفه بمتابعة المشكلات بين الفصائل، ويعمل حالياً مع أبو الحسن 600 في المجلس العسكري الثلاثي