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دقيقتين لكل نائب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة

منذ 17 ثانية
دقيقتين لكل نائب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة

وطنا اليوم:يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023
ومنح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كل نائب تحت قبة البرلمان لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أكد في وقت سابق على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله.
وأشار إلى الدعم المطلق الذي يقدمه المجلس لاستقلالية ديوان المحاسبة ودوره الرقابي.


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