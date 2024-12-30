بنك ABC في الأردن يعقد جلسة توعوية حول مرض السرطان لتعزيز الوعي الصحي

وطنا اليوم:في إطار حرصه على تعزيز الصحة العامة بين موظفيه، عقد بنك ABC في الأردن جلسة توعوية تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان وطرق الوقاية منه وتم تسليط الضوء على عوامل الخطر المرتبطة بالمرض وأهمية الفحوص الدورية.

وتهدف هذه الجلسة إلى رفع مستوى الوعي بين الموظفين حول أهمية التوعية الصحية، وتعزيز ثقافة الوقاية من الأمراض من خلال التزام نمط حياة صحي والكشف المبكر. كما أكد البنك دعمه المستمر لمبادرات الصحة والتوعية لضمان سلامة موظفيه وصحتهم.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة تبني عادات صحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام، الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والإقلاع عن التدخين. من جهته، أعرب البنك عن التزامه بمواصلة تنظيم برامج توعوية مماثلة في المستقبل، بهدف دعم الموظفين وتقديم التوعية الصحية المستمرة.