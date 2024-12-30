11 إصابة في حادث تدهور حافلة متوسطة في شارع الأردن

وطنا اليوم:أصيب 11 شخصًا، صباح الاثنين، إثر حادث تدهور حافلة متوسطة في شارع الأردن بالقرب من جسر أبو نصير باتجاه الشمال، وفقًا لإدارة الدوريات الخارجية.

وقالت الإدارة إن الحافلة تعرضت لحادث تدهور أدى إلى اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة، مما تسبب في إعاقة الطريق.

وأضافت أن كوادر الدفاع المدني تواجدت في مكان الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهم الصحية بأنها متوسطة.

ودعت الدوريات الخارجية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه، وعدم تجاوز السرعات المقررة، إضافة إلى عدم ارتكاب المخالفات الخطرة والانشغال بالمشتتات أثناء القيادة.

وتبقى المملكة، الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا جدًا وغائمًا في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة لفترات محدودة، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.