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الصحة العالمية: المستشفيات في غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك

منذ 45 ثانية
الصحة العالمية: المستشفيات في غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الإثنين، إن المستشفيات في غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك والنظام الصحي فيها تحت تهديد شديد.
وطالب المدير العام للمنظمة بضرورة الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية الذي لا يعرف مكان وجوده.
وأشار إلى أن المنظمة وبالتعاون مع شركائها قامت اليوم بتسليم الإمدادات الطبية الأساسية والغذاء والماء إلى المستشفى الإندونيسي، وتم نقل 10 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء، لكن قوات الاحتلال قامت باحتجاز 4 مرضى أثناء نقلهم ، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان احترام احتياجاتهم الصحية وحقوقهم.
وتابع” أوقفوا الهجمات على المستشفيات، الناس في غزة يحتاجون إلى الحصول على الرعاية الصحية، العاملون في المجال الإنساني يحتاجون إلى الحصول على المساعدة الصحية”.
وأضاف المدير العام للمنظمة أن مستشفى الأهلي ومستشفى الوفاء للتأهيل في مدينة غزة تعرضا لهجمات من الجيش الإسرائيلي وكلاهما تضررا.


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