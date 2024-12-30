أمطار غزيرة الإثنين والثلاثاء وسط تحذيرات من السيول

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام، الإثنين، المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول بما في ذلك منطقة البحر الميت، وذلك خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

وحذرت من تدني مستوى الرؤية بسبب تشكل الضباب فوق السهول والمرتفعات، والانتباه من موجات الغبار الكثيف التي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوي، إضافة إلى تثبيت الأجسام المتطايرة بسبب الرياح.

ودعت المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرق في حال ارتفاع منسوب المياه، وأخذ أقصى درجات الحذر والالتزام بقواعد السير والابتعاد عن السرعة.

ونوهت مديرية الأمن العام إلى ضرورة عمل الصيانة اللازمة لأدوات التدفئة واستخدامها بطريقة آمنة؛ حفاظا على الأرواح.

وتبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا جداً و غائمًا في أغلب المناطق وتهطل بإذن الله تعالى الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما قد يؤدي الى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وفي ساعات المساء يتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية من المملكة زخات متقطعة من المطر على فترات، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد خاصة في شمال ووسط المملكة.

كما وتبقى المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، ويطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا جدا وغائما وماطرا باذن الله تعالى في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً لا سيما في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما قد يؤدي الى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وفي ساعات الصباح الباكر يتوقع ولفترات محدودة أن تكون الامطار متقطعة فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى، بينما تكون فوق قمم جبال الشراة العالية على شكل زخات ثلجية ممزوجة بالمطر لفترات قصيرة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتخف سرعة الرياح، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.