مطالبة نيابية بإعادة التوقيت الشتوي

وطنا اليوم_طالبت النائب بيان المحسيري الحكومة، في مذكرة نيابية بالعودة إلى التوقيت الشتوي لمراعاة الصعوبات التي يواجهها المواطنون والطلبة في المدارس والجامعات بسبب التوقيت الصيفي.

جاء ذلك في مذكرة نيابية تبنتها المحسيري ووقع عليها أكثر من 20 نائبًا، حيث استذكرت ما حصل مع الطالبة نور العوضات، والتي رحلت ضحية اصرار حكومة عبدالله النسور على عدم تغيير التوقيت الشتوي آنذاك.

وأوضحت أن التوقيت الحالي يضطر الطلبة والعاملين للخروج من منازلهم قبل شروق الشمس، مما يشكل تحديًا كبيرًا لهم، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.