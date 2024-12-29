طهبوب تطالب بتوضيحات حول المنح الخارجية وآليات توزيعها

وطنا اليوم:قدمت النائبة ديمة طهبوب سؤالاً نيابياً إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، تطالب فيه بتوضيحات حول المنح الخارجية التي تحصل عليها المملكة وآليات إدارتها وتوزيعها.

تضمن السؤال النيابي عدة استفسارات، من بينها:

– وجود منح خارجية لم تُدرج في موازنة الدولة والسند القانوني لذلك.

– حجم المنح السنوية وقيمتها والجهات المانحة لها.

– طبيعة المنح الموجهة للمشاريع، وآليات تحديد الأولويات والمشاريع التي تُمول من قبل الجهات المانحة.

– دور الوزارة والمؤسسات الأردنية في متابعة هذه المنح وصرفها.

كما تساءلت طهبوب عن معايير قبول المنح الخارجية ومدى توافقها مع المنظومة الاجتماعية والثقافية والقوانين الأردنية