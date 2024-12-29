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تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

منذ ساعتين
تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

وطنا اليوم:تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة الإماراتي للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرا إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه


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