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إعلام عبري: تأكيد إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

منذ ساعتين
إعلام عبري: تأكيد إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

وطنا اليوم:أكدت القناة 12 العبرية إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا.
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيخضع لعملية استئصال البروستاتا اليوم الأحد.
وخضع نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، لفحص في مستشفى هداسا بالقدس، حيث اكتشف الأطباء وجود التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا.
وأوضح مكتب نتنياهو أنه كان يتناول المضادات الحيوية منذ اكتشاف الحالة، وقد نجحت في علاج الالتهاب.
وأكد مكتب نتنياهو أن اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الأحد سيُعقد كما هو مخطط له.


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