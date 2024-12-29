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الصفدي ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وغزة

منذ ساعتين
الصفدي ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وغزة

وطنا اليوم:تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا.
وبحث الصفدي ولافروف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي ما تزال تتفاقم نتيجة استمرار العدوان.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية سورية سورية جامعة يقودها السوريون وتنتج نظاماً جديداً يحفظ حقوق جميع السوريين ويحمي وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وأمنها واستقرارها.
كما حذر الصفدي من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وشدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى جميع أنحاء القطاع.
وشدد الصفدي ولافروف على حرص البلدين تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية وبما يكرس الأمن والاستقرار ويحقق السلام العادل في المنطقة


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