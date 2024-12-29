أجواء باردة وأمطار متفرقة ابتداءً من الاثنين في الاردن

وطنا اليوم:توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض جوي على درجات الحرارة مع تكاثر كميات الغيوم تدريجياً ليصبح الطقس بارداً جداً وغائماً جزئياً إلى غائم، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

وبحسب الإدارة، فإنه من المحتمل هطول زخات من المطر شمالاً، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، ويمتد الهطول مع ساعات الليل المتأخرة ليشمل المناطق الوسطى. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة من يوم الاحد بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.

أما يوم الإثنين تتأثر المملكة، بإذن الله، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) درجات مئوية. يكون الطقس بارداً جداً وغائماً، مع هطول أمطار متفرقة شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. تمتد الهطولات مساءً لتشمل المناطق الجنوبية الغربية. الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، لا سيما مع احتمالية وجود عواصف رعدية وتساقط البرد.

يستمر الطقس بارداً جداً وغائماً يوم الثلاثاء ، مع هطول الأمطار، بإذن الله، في أغلب المناطق، خاصة الأجزاء الغربية. تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ما يزيد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت. تشير التوقعات إلى احتمال تساقط زخات ثلج ممزوجة بالمطر لفترة قصيرة وغير مؤثرة فوق قمم جبال الشراة خلال ساعات الفجر.

مع ساعات الليل، تضعف فرص الهطول تدريجياً، ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية مع انخفاض سرعة الرياح.

ودعت للابتعاد عن أماكن تجمع المياه والانزلاقات على الطرق المبتلة