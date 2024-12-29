بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

منذ 3 ساعات
أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم الأحد، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.
وأكد الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، داعيا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على رقمي مركز الاتصال الموحد (102) و(117180).
ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وأكدت، ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
كما أهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:22

الأحزاب بين خيارات التأهيل و التعديل 

20:45

التربية: قرابة 17 ألف طالب التحقوا بنظام بيتك التعليمي منذ العام الماضي

20:38

طهبوب تطالب بتوضيحات حول المنح الخارجية وآليات توزيعها

20:28

خطة حكومية لتصدير المقاول الأردني لدول الجوار

20:24

تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

20:09

إعلام عبري: تأكيد إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

19:39

اتحاد الكرة يرحل من موقعه الحالي إلى جبل عمان

19:35

الصفدي ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وغزة

19:28

واخيراً، أعلن الجيلاني عن موعد العرس الديموقراطي في سوربا

19:26

أجواء باردة وأمطار متفرقة ابتداءً من الاثنين في الاردن

19:20

السلطات تكشف سبب تحطم الطائرة الكورية والخبراء يشككون

19:02

مركز الملك سلمان والهيئة الخيرية ينفذان مشروع “كنف” للعام الثالث على التوالي

وفيات
وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024وفيات الخميس 26-12-2024وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سالم مساعدة