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طرح عطاء عمان مدينة ذكية في شباط 2025

منذ 3 ساعات
طرح عطاء عمان مدينة ذكية في شباط 2025

وطنا اليوم:قال نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، الأحد، إن موازنة العام المقبل 2025 ركزت موضوعات البنية التحتية والنقل العام والاستمرار بمشروع عمان مدينة ذكية.
وبين القيسي أن الموازنة أيضا ناقشت استمرارية خطة ترشيق الجهاز الإداري في أمانة عمان الكبرى.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة أمانة عمان الكبرى لعام 2025 المقبل والبالغة 445 مليونا و380 ألفا و928 دينارا أردنيا.
وبين القيسي أنه تم طرح عطاء عمان مدينة ذكية وفي 9 من شباط سيتم فتح العروض.
وتشير الموازنة أن إجمالي إيرادات المنح المقدرة ضمن مشروع الموازنة بلغت 8 ملايين و206 آلاف دينار و264 دينارا، أي ما نسبته 2% من إجمالي الإيرادات الكلي.


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