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مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش بمصر

منذ 5 ساعات
مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش بمصر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة البيئة المصرية، الأحد، مقتل سائح وإصابة آخر بجروح في هجوم لسمكة قرش في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر.
ولم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين، اللذين تم إيداعهما مستشفى بورتو غالب.
وذكرت وزارة البيئة المصرية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك: “وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم، وترفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر، وتصدر توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب الحادث”.
وكشفت أنه “سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غدا الإثنين”.
وشهدت مصر في سبتمبر من العام الماضي بتر ساق سيدة في مدينة دهب على البحر الأحمر نتيجة هجوم من سمكة قرش، كما قتل سائح روسي في العام نفسه بهجوم من سمكة قرش في مدينة الغردقة.
ويخشى علماء البيئة من حوادث الهجمات غير المبررة من أسماك القرش، وهي التي يهاجم فيها القرش البشر وهو في وضعه الطبيعي دون تعرضه للجوع أو الاستفزاز، وهي حوادث تتكر في عدد من البلدان الشاطئية حول العالم.


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